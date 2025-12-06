Cizre Diclespor'un Gençleri Kütüphanede: Futbol ve Eğitim El Ele

Cizre Diclespor U15 oyuncuları antrenman sonrası 100. Yıl Kütüphanesi'nde ders çalışıp kitap okuyarak hem sportif hem akademik gelişimlerini sürdürüyor.

Cizre Diclespor'un Gençleri Kütüphanede: Futbol ve Eğitim El Ele

Cizre Diclespor'un gençleri hem sahada hem kütüphanede başarı peşinde

Cizre Diclespor U15 takımındaki genç sporcular, TFF U15 Gelişim Ligi’nde şampiyonluk hedeflerken antrenman sonrası zamanlarını da eğitime ayırıyor. Antrenmanların ardından soluğu 100. Yıl Kütüphanesinde alan oyuncular, ders çalışıp kitap okuyarak akademik ve kişisel gelişimlerini destekliyor.

Spor ve eğitim arasında köprü

Cizre Diclespor’un U15’leri, spor eğitimi ile ders çalışmayı entegre eden örnek bir uygulama yürütüyor. Genç oyuncular antrenman sonrası kütüphaneye giderek hem okuma alışkanlığı kazanıyor hem de sınav ve derslerine hazırlanıyorlar. Bu yaklaşım, hem sportif performansı hem de okul başarısını artırmayı amaçlıyor.

Gençlerin düzenli kütüphane çalışmaları, ekip içinde disiplin ve odaklanmayı güçlendirirken toplum nezdinde de olumlu bir örnek teşkil ediyor.

Teknik direktör ve oyuncuların sözleri

Teknik Direktör Burak Dadak: "Genç sporcularımıza sadece futbol eğitimi vermekle kalmıyoruz. Aynı zamanda onlara okuma alışkanlığı da kazandırmaya ve derslerinden geri kalmamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle sporcularımızın ders çalışmalarına ve kitap okumalarına elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz"

Muhammed Ömer Temizer: "Burada çok iyi zaman geçiriyoruz. Burada zaman geçirdikçe derslerimize daha çok adapte oluyoruz ve derslerimizden geri kalmıyoruz"

Bünyamin Sönmez: "Spor eğitimimizi kitap ve derslerimizi çalışarak tamamlıyoruz çünkü antrenman sonrası kütüphanede geçirdiğimiz zaman bizi rahatlatıp, dinlememizi sağlıyor. Bu anlamda da bize hem spor eğitimi verip hem de okuma bilincini aşılamaya ve eğitimimize destek olan teknik direktörümüz Burak Dadak’a teşekkür ediyoruz"

Bu model, genç sporcuların saha başarısını akademik başarıyla birleştirmeyi hedefleyen kulüpler için örnek teşkil ediyor ve Cizre Diclespor’un hem sportif hem de eğitim odaklı vizyonunu gözler önüne seriyor.

