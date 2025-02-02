Genç Kadınlar Ligi Final Mücadeleleri Sona Erdi: Buzadam SK Şampiyon Oldu

Buz Hokeyinde Genç Kadınlar Ligi Finalleri Tamamlandı

18 yaş altı Genç Kadınlar Ligi final müsabakaları sona erdi. Buz Hokeyi Federasyonu'ndan gelen açıklamaya göre, final karşılaşmalarının ardından Buzadam SK büyük bir başarı göstererek şampiyonluk tacını kazandı.

Dereceler ve Başarılar

Final karşılaşmasını tamamlayan takımlar arasında Zeytinburnu BSK ikinci sırada yer alırken, Genç Ankaralılar SK ise üçüncülüğü elde etti. Bu sonuçlarla birlikte, turnuvanın başarılı takımları adını tarihe yazdırmış oldu.