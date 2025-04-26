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Adana'da Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası Başarıyla Tamamlandı

Adana'da düzenlenen Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası yarışları, olumsuz hava koşullarına rağmen tamamlandı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 16:44
Adana'da Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası Başarıyla Tamamlandı

Adana'da Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası Sonuçlandı

Adana'da büyük bir heyecanla beklenen Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası yarışları sona erdi. Türkiye Kano Federasyonu tarafından Seyhan Baraj Gölü'nde düzenlenen bu etkinlik, kano sporcusu Kağan Ege Baran anısına gerçekleştirildi ve 36 kulüpten toplam 326 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Yarışlarda dün ve bugün planlanan 1000 metre kategorisindeki bazı final ve 500 metre kategorisindeki yarışlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Buna rağmen dereceye girenler, 1000 metre kategorisindeki yarışların sonuçlarıyla belirlendi.

Dereceye Giren Takımlar

Erkeklerde, Haliç Su Sporları Kulübü birinciliği, Şişecam Spor Kulübü ikinciliği ve Samsun Büyükşehir Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise, Şişecam Spor Kulübü birinci, Adana Gençlik ve Spor Kulübü ikinci ve Sarıçam Belediye Spor Kulübü üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara, düzenlenen törenle kupaları takdim edildi. Törene, hayatını kaybeden kano sporcusu Kağan Ege Baran'ın ailesi de katıldı ve bu anlamlı anı paylaştı.

Adana'da Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası yarışları sona erdi. Dereceye giren takımların...

Adana'da Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası yarışları sona erdi. Dereceye giren takımların kupaları, düzenlenen törenle verildi.

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