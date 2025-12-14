Osman Özköylü: Deplasmanda oyun üstünlüğü Esenler Erokspor'daydı

Maç değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maçın genelinde kontrolün kendilerinde olduğunu belirtti.

Osman Özköylü şunları söyledi: "Oyunun tamamını neredeyse kontrol eden takım bizdik. Deplasmanda olmamıza rağmen oyun ve pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Aslında baktığımız zaman birkaç tehlikeli pozisyon yakaladılar ama genel anlamda onlara şans vermedik. Maalesef tam biz gol atabiliriz dediğimiz bir pozisyonda o topun gelip, geçiş hücumunda bize gol olması çok talihsizdi. Devamında yapmış olduğumuz değişikliklerle beraber oyunu iyice Keçiörengücü ceza sahası üzerine yıktık".

Özköylü'nün değerlendirmesi, takımın maç boyunca etkili olduğunu ve yapılan hamlelerle son bölümlerde skoru değiştirmek için baskıyı artırdıklarını gösterdi.

