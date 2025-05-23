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Muşlu Atlet Derya, Avrupa 10.000 Metre Kupası'na Hazırlanıyor

Muş'tan milli atlet Derya Kunur, Avrupa 10.000 Metre Kupası'na 30 kilometre koşarak hazırlanıyor. Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 11:51
Muşlu Atlet Derya, Avrupa 10.000 Metre Kupası'na Hazırlanıyor

Muşlu Atlet Derya, Avrupa 10.000 Metre Kupası'na Hazırlanıyor

Muş'ta yaşayan milli atlet Derya Kunur, her gün 30 kilometre koşarak Avrupa 10.000 Metre Kupası hazırlıklarına devam ediyor. Avrupa Atletizm Birliği tarafından 24 Mayıs'ta Fransa'da düzenlenecek bu önemli yarış için hazırlandığını belirtti.

14 yıl önce öğretmenlerinin yönlendirmesiyle atletizme adım atan Derya, sadece 26 yaşında olmasına rağmen ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atarak dikkatleri üzerine çekti. 3 Şubat 2019'da Portekiz'de gerçekleştirilen Avrupa Kulüpler Kros ve 22 Mayıs 2023'te Samsun'da düzenlenen Yarı Maraton Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde eden Derya, bu yıl 15 Şubat'ta Sırbistan'da yapılan 29. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda da 3 bin metrede bronz madalya kazanarak başarısını pekiştirdi.

Fransa'da Türkiye'yi Temsil Etme Heyecanı

Derya Kunur, Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmenin heyecanını yaşarken, bu süreçte antrenörü Naim Koç ile birlikte Şehir Stadı'nda düzenli antrenman yapıyor. Günde 30 kilometre koşarak hem dayanıklılığını artırıyor hem de yarışlara hazırlanıyor.

Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitim Öğretmenliği Bölümü mezunu Derya, AA muhabirine verdiği demeçte, “Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim,” ifadesini kullandı. Spor hayatına 13 yaşında başladığını belirten Derya, Avrupa, Balkan ve Türkiye'de birçok şampiyonluk elde ettiğini kaydetti.

“Şu an hedefim Fransa'da yapılacak Avrupa 10.000 Metre Kupası. Türkiye'yi burada iyi şekilde temsil edeceğim,” diyen Derya, yarışta Türk bayrağını dalgalandırmak için elinden geleni yapacağının altını çizdi. Düzenli olarak çift antrenman yaparak hız kesmeden çalıştığını ve Fransa'daki yarışa tüm motivasyonuyla hazırlandığını vurguladı.

Derya Kunur son olarak, “En büyük hedefim çok çalışarak dünya şampiyonu olmak. İnşallah hedefime ulaşırım,” şeklinde konuştu.

Muş'ta milli atlet Derya Kunur, her gün 30 kilometre koşarak Avrupa 10.000 Metre Kupası'na...

Muş'ta milli atlet Derya Kunur, her gün 30 kilometre koşarak Avrupa 10.000 Metre Kupası'na hazırlanıyor.

Muş'ta milli atlet Derya Kunur, her gün 30 kilometre koşarak Avrupa 10.000 Metre Kupası'na...

Muş'ta milli atlet Derya Kunur, her gün 30 kilometre koşarak Avrupa 10.000 Metre Kupası'na hazırlanıyor.

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