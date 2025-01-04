Adana Demirspor-Başakşehir Maç Sonrası Dalcı ve Atan'dan Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, evinde RAMS Başakşehir'e 1-0 yenildi. Maç sonrasında Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İkinci yarı oynanan oyunun hakkı da en kötü berabere bitmesi gereken bir maçtı." ifadelerini kullandı.

Dalcı, ligin güçlü ve iyi planlanmış bir takımı ile oynadıklarını belirterek, hafta boyunca bu maça iyi hazırlandıklarını dile getirdi. İlk yarıda bazı olumsuzluklar yaşadıklarını ve rakibe karşı doğru durduklarını ama geçişleri iyi yapamadıklarını sözlerine ekledi. "İlk yarıda belki bir tane pozisyon verdik, bir hata yaptık. Maalesef 1-0 mağlup içeriye girdik. Ancak ikinci yarıda yapılan değişikliklerle daha iyi bir performans sergiledik. Oyuncularımız planımıza harfiyen uydu ve ikinci yarı çok daha üstün oynadık," dedi.

Başakşehir Cephesinden Yorumlar

Buna karşın, RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise, genç ve cesur bir oyuncu grubuna sahip takımları karşısında galip geldiklerini belirtti. Atan, "Bu galibiyet bizim için çok önemli. 26 puana ulaştık ve üst sıralara yükseldik. Ancak önceden daha iyi bir performans gösterebilirdik," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, maçın zorlu geçtiğini ve rakiplerinin savunma tavrı nedeniyle işleri zorlaştırdıklarını ancak sabırlı oyunlarıyla golü bulduklarını aktardı. Atan, hakem Erkan Özdamar'ı da eleştirerek, "Futbola hizmet etmesini istiyorum. Maçta çok fazla sarı kart çıkması ve oyuncuların cezalı duruma düşmesi gibi durumlar yaşandı," diyerek hakemin oyun üzerindeki etkilerini vurguladı.