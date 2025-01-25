Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ile Zorlu Bir Deplasmana Çıkıyor

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ile Karşı Karşıya Geliyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig 21. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele, Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Hakem Çağdaş Altay Yönetiyor

Maçın hakemliğini Çağdaş Altay yapacak. Adana Demirspor, sezonda 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmesine rağmen, puan silme cezası nedeniyle toplamda 5 puanla son sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor'un Durumu

Ev sahibi ekip Çaykur Rizespor, sezonun 21. haftasına 24 puanla 10. sırada giriyor. Sezonun ilk yarısında mavi-lacivertli ekip, sahasında Rizespor'a 2-1 mağlup olmuştu. Bu maç, Adana Demirspor için bir nevi intikam maçı olacak.