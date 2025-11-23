Giresun Adası'nda Alperen Şengün'e Onur Posteri

Giresun Adası'na Alperen Şengün'ün Onur Posteri

Şehrin gururu ada ziyaretçilerini karşılıyor

Giresun Adası, kentin yetiştirdiği uluslararası NBA oyuncusu Alperen Şengün'ün dev posterine ev sahipliği yaptı. Houston Rockets formasıyla gösterdiği performansla Türkiye'nin gururu olan milli basketbolcunun posteri, adanın simgesel konumunda ziyaretçilere sunuldu.

Posterin, Karadeniz Sahil Yolu'ndan da görünür şekilde adaya yerleştirildiği etkinliğe Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ile milli basketbolcunun babası Kemal Şengün katıldı.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse etkinlikte şunları söyledi: "Alperen sadece Giresun’un değil, Türkiye’nin gururudur. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Mücadeleci ruhu ve azmiyle gençlerimiz için en güçlü rol modellerden biri olmaya devam ediyor"

Kemal Şengün ise destek mesajları için teşekkür ederek, "Oğlum, Giresun’u ve ülkesini her zaman gururla temsil etti ve etmeye de devam edecektir. Gösterilen ilgi ve destek bizim için çok değerli" dedi.

Yüzyıllardır kültürel ve tarihi bir değer taşıyan ada, bu kez modern bir başarı hikâyesinin simgesi olarak ziyaretçilerini karşıladı.

