Giresun Adası'nda Alperen Şengün'e Onur Posteri

Giresun Adası'na NBA'li Alperen Şengün'ün dev posteri asıldı; poster Karadeniz Sahil Yolu'ndan da görünecek. Fuat Köse ve Kemal Şengün etkinlikte yer aldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 21:58
Giresun Adası'nda Alperen Şengün'e Onur Posteri

Giresun Adası'na Alperen Şengün'ün Onur Posteri

Şehrin gururu ada ziyaretçilerini karşılıyor

Giresun Adası, kentin yetiştirdiği uluslararası NBA oyuncusu Alperen Şengün'ün dev posterine ev sahipliği yaptı. Houston Rockets formasıyla gösterdiği performansla Türkiye'nin gururu olan milli basketbolcunun posteri, adanın simgesel konumunda ziyaretçilere sunuldu.

Posterin, Karadeniz Sahil Yolu'ndan da görünür şekilde adaya yerleştirildiği etkinliğe Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ile milli basketbolcunun babası Kemal Şengün katıldı.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse etkinlikte şunları söyledi: "Alperen sadece Giresun’un değil, Türkiye’nin gururudur. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Mücadeleci ruhu ve azmiyle gençlerimiz için en güçlü rol modellerden biri olmaya devam ediyor"

Kemal Şengün ise destek mesajları için teşekkür ederek, "Oğlum, Giresun’u ve ülkesini her zaman gururla temsil etti ve etmeye de devam edecektir. Gösterilen ilgi ve destek bizim için çok değerli" dedi.

Yüzyıllardır kültürel ve tarihi bir değer taşıyan ada, bu kez modern bir başarı hikâyesinin simgesi olarak ziyaretçilerini karşıladı.

TARİHİ VE KÜLTÜREL SEMBOL OLAN GİRESUN ADASI, BU KEZ, KENTİN YETİŞTİRDİĞİ ULUSLARARASI SPOR...

TARİHİ VE KÜLTÜREL SEMBOL OLAN GİRESUN ADASI, BU KEZ, KENTİN YETİŞTİRDİĞİ ULUSLARARASI SPOR YILDIZI ALPEREN ŞENGÜN’ÜN POSTERİYLE ZİYARETÇİLERİ KARŞILADI.

TARİHİ VE KÜLTÜREL SEMBOL OLAN GİRESUN ADASI, BU KEZ, KENTİN YETİŞTİRDİĞİ ULUSLARARASI SPOR...

İLGİLİ HABERLER

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 1 - Çaykur Rizespor 2
2
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: "Taraftarımız Olmadan Şampiyon Olamayız"
3
Marco Asensio Rize’de Coştu: 2 Gol, 1 Asistle Fenerbahçe’yi Taşıdı
4
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 Yenerek Deplasmanda Yine Geri Döndü
5
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2'lik Geri Dönüşle Yendi
6
Fenerbahçe 5-2 Çaykur Rizespor: Galibiyet Serisi 5 Maça Çıktı

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik