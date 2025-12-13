DOLAR
Trabzonspor'dan 92 Amatör Kulübe Malzeme Desteği — Başkan Ertuğrul Doğan Törende

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ASKF aracılığıyla düzenlenen törende Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde 92 amatör kulübe malzeme desteğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 16:56
Trabzonspor'dan 92 amatör kulübe malzeme desteği

Başkan Ertuğrul Doğan törene katıldı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) aracılığıyla yapılan malzeme yardımı törenine katıldı. Tören, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleşti.

Törende, ASKF Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt ile çok sayıda kulüp başkanının hazır bulunduğu etkinlikte, bordo-mavili kulüp tarafından 92 amatör spor kulübüne malzeme desteği sağlandığı açıklandı.

Program sırasında kulüp yetkilileri, Başkan Ertuğrul Doğan'a bir Atatürk tablosu ile futbolcu Paul Onuachu'nun Fatih Karagümrük karşısında kaydettiği golün resmedildiği bir tablo hediye etti.

Tören, amatör spor kulüplerine verilen desteğin simgesi olarak değerlendirilirken, yetkililer benzer iş birliklerinin süreceğini ifade etti.

TRABZONSPOR BAŞKANI ERTUĞRUL DOĞAN PROGRAMDA KONUŞMA YAPTI

