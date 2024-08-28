Adana Demirspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Adana Demirspor, Galatasaray ile Yapacağı Maç İçin Çalışmalarını Yoğunlaştırdı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Bu önemli maça hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Teknik Direktör Yönetiminde Antrenmanlar Devam Ediyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde antrenmanlarını kulüp tesislerinde gerçekleştiriyor.

Idman Programı ve Detaylar

Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, ardından pas, taktik ve koordinasyon çalışmaları ile idmanı tamamladı. Bu antrenman ile birlikte takım, Galatasaray karşısında güçlü bir performans sergilemek için hazır hale gelmeye çalışıyor.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Michael Valkanis yönetimind sürdürdü.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Michael Valkanis yönetimind sürdürdü.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Michael Valkanis yönetimind sürdürdü.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Michael Valkanis yönetimind sürdürdü.