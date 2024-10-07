Hollandalı Futbol Efsanesi Johan Neeskens Hayatını Kaybetti

Usta Oyuncu Johan Neeskens'in Vefatı

Hollandalı futbol dünyasının önemli isimlerinden biri olan Johan Neeskens, hayatını kaybetti. Ajax kulübünün yaptığı açıklamada, 73 yaşındaki Neeskens’ın vefat ettiği duyuruldu.

Kariyeri ve Başarıları

Neeskens, futbol kariyerine Ajax takımında başladı ve ardından Barcelona, NY Cosmos, Groningen, FC Baar ve FC Zug gibi önemli kulüplerde oynadı. Futbolculuk kariyerinin sona ermesinin ardından, 2009-2010 yılları arasında Galatasaray takımında, ünlü teknik direktör Frank Rijkaard’ın yardımcısı olarak görev yaptı.

Neeskens, yalnızca bir futbolcu değil, aynı zamanda futbol tarihine damgasını vurmuş bir figürdi. Kendisini tanıyanlar tarafından özlemle anılacaktır.