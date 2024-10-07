DOLAR
34,24 -0,03%
EURO
37,64 -0,09%
ALTIN
2.912,02 0,27%
BITCOIN
2.180.225,34 -1,72%

Hollandalı Futbol Efsanesi Johan Neeskens Hayatını Kaybetti

Efsanevi futbolcu Johan Neeskens, 73 yaşında vefat etti. Ajax kulübü resmi açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 18:25
Hollandalı Futbol Efsanesi Johan Neeskens Hayatını Kaybetti

Usta Oyuncu Johan Neeskens'in Vefatı

Hollandalı futbol dünyasının önemli isimlerinden biri olan Johan Neeskens, hayatını kaybetti. Ajax kulübünün yaptığı açıklamada, 73 yaşındaki Neeskens’ın vefat ettiği duyuruldu.

Kariyeri ve Başarıları

Neeskens, futbol kariyerine Ajax takımında başladı ve ardından Barcelona, NY Cosmos, Groningen, FC Baar ve FC Zug gibi önemli kulüplerde oynadı. Futbolculuk kariyerinin sona ermesinin ardından, 2009-2010 yılları arasında Galatasaray takımında, ünlü teknik direktör Frank Rijkaard’ın yardımcısı olarak görev yaptı.

Neeskens, yalnızca bir futbolcu değil, aynı zamanda futbol tarihine damgasını vurmuş bir figürdi. Kendisini tanıyanlar tarafından özlemle anılacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Darüşşafaka Lassa'dan Kötü Haber: Silas Melson Sezonu Kapattı
2
Mercedes-Benz TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti
3
Hull City, Antalya'da Kamp Yapıyor
4
Beşiktaş, Lyon Deplasmanında Taraftarlarını Stada Almayacak
5
A Milli Takım, Karadağ Maçına Hazırlanıyor
6
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 4. Haftasında Finalspor Galip Geldi
7
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar Tekli Kürekte Altın Madalya Hollanda'nın

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak