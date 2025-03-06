Adana Demirspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Samsunspor Maçının Hazırlıklarına Hız Verdi

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Reeder Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, takımın maç öncesi formunu artırmayı hedefliyor.

Antrenman Detayları

Takım, yaklaşık 1,5 saat süren bir taktik çalışma gerçekleştirdi. Yarın da hazırlıklarına devam edecek olan Adana Demirspor, tüm odağını 9 Mart Pazar günü saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maça yönlendirmiş durumda.