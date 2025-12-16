DOLAR
TFF 2. Lig: Muğlaspor 0-0 Karaman FK — Atatürk’te Puanlar Paylaşıldı

TFF 2. Lig beyaz. Grup’ta 17. haftada Muğlaspor ile Karaman FK 0-0 berabere kaldı; Atatürk Stadyumu’nda hakemler Sercan Karaca, Selçuk Kaplan, Çağlar Demirkıran.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:28
Maç: TFF 2. Lig beyaz. Grup’ta 17. hafta mücadelesinde Muğlaspor sahasında Karaman FK ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Sercan Karaca, Selçuk Kaplan, Çağlar Demirkıran

Maç Özeti

Her iki ekip de gol bulamayarak sahadan birer puanla ayrıldı. Karşılaşma boyunca baskı kurma çabaları sonuç vermedi ve maç 0-0 tamamlandı.

Kadrolar

Muğlaspor: İsmet, Sırat, Mustafa(dk.86 Selahattin), Mehmet(dk, 24 Kadir), Semih, Mahsun, Cemal Ali, Emre(Dk.67 Okan), Abdurrahman, Sedat, Yasin

Karaman FK.: Hüseyin, Eyüpcan(Dk.81 Mustafa Murat), Mert, Sadi, Muhammet, Yusuf, Şamil, Oğuz, Abdülkadir, Hasan, Anıl

Sarı Kartlar

Sarı kartlar: Dk.25 Kadir Yazıcı(Muğlaspor),dk.40 Yusuf Yardımcı(Karaman FK.),Dk.67 Abdülkadir Sönmez(Karaman FK.)

