Özel Olimpiyatlar Türkiye İstanbul Oyunları Silivri'de

Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin 10-11 Aralık 2025 tarihli İstanbul Oyunları, Silivri Alibey Spor Salonu'nda 155 sporcu, 45 antrenör ve 50 gönüllüyü bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 17:11
Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından Silivri Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen İstanbul Oyunları, 10-11 Aralık 2025 tarihlerinde Silivri Alibey Spor Salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik, sporun birleştirici gücü etrafında bir araya gelen katılımcılarla iki gün sürdü.

Katılım ve organizasyon

İstanbul'un 11 ilçesindeki özel eğitim kurumlarından gelen 155 özel sporcu, 45 antrenör ve 50 gönüllü etkinlikte yer aldı. Organizasyon, sporcuların farklı seviyelerine göre eşleştirildiği müsabakalarla planlandı.

Müsabakalar

Oyunların ilk günü olan 10 Aralık'ta sporcular, karma basketbol, bocce, masa tenisi ve atletizm branşlarında seviyelerine göre gruplama müsabakalarına katıldı. Karşılaşmalar, sporcuların final etabına uygun şekilde düzenlendi.

Açılış töreni ve final heyecanı

İstanbul Oyunları'nın resmi açılışı, 11 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da sporcular, antrenörler, gönüllüler ve ailelerin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından açılış törenine geçildi.

Törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seyithan Dağıstanlı, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, TÖSSFED İstanbul İl Temsilcisi Can Dağaşan, Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Murat Ağca ve Özel Olimpiyatlar Türkiye Başkan Yardımcısı Tamer Oyguç katılım sağladı.

Açılış töreninin ardından final müsabakalarında özel sporcular yeteneklerini sergiledi. Etkinlik, tüm katılımcıların bir araya geldiği toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

