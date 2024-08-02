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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Kürek Heyecanı

İrlanda ve Büyük Britanya, hafif çift kategorilerinde altın madalya kazanarak dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 17:35
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Kürek Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kürek Finali

Paris'te gerçekleşen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kürek yarışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hafif çift erkekler ve kadınlar kategorisinde finaller yapıldı.

Erkekler Hafif Çift Kategorisi

Vaires Sur Marne Nautical tesislerinde düzenlenen yarışlarda, İrlanda, 6 dakika 10 saniye 99 saliselik dereceyle altın madalyayı kazandı. İtalya, 6 dakika 13 saniye 33 saliseyle gümüş madalya ile övgü aldı. Yunanistan ise 6 dakika 13 saniye 44 saliseyle bronz madalyayı elde etti.

Kadınlar Hafif Çift Kategorisi

Kadınlarda ise altın madalya, 6 dakika 47 saniye 6 saliselik süreyle Büyük Britanya'nın oldu. Romanya, 6 dakika 48 saniye 78 saliseyle gümüş madalya kazanırken, Yunanistan 6 dakika 49 saniye 28 saliseyle bronz madalyanın sahibi oldu.

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