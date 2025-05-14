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Adana ve Mersin'de Galatasaray Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası zaferi, Adana ve Mersin'de düzenlenen büyük kutlamalarla taçlandırıldı.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 00:07
Adana ve Mersin'de Galatasaray Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu Coşkusu

Adana ve Mersin'de, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sokakları doldurdu.

Adana'daki Kutlamalar

Adana'da, Galatasaraylı taraftarlar, Trabzonspor karşısında elde edilen galibiyetin ardından büyük bir sevinçle sokaklara çıktı. Marşlar eşliğinde coşan taraftarlar, meşalelerle takımlarının zaferini kutladı.

Ayrıca, bazı taraftarlar araçlarıyla oluşturdukları konvoy ile kent merkezindeki cadde ve bulvarlarda tur attı, kutlamaları daha da renklendirdi.

Mersin'deki Kutlamalar

Mersin'de ise taraftarlar, Mezitli ilçesindeki Galatasaray Meydanı'nda toplandı. Ellerinde meşalelerle marşlar söyleyen kalabalık, şampiyonluğu hep birlikte kutladı.

Galatasaray bayraklarıyla donatan taraftarlar, araçlarıyla şehir turu atarak korna çalarak mutluluklarını paylaştı.

Adana'da, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasının ardından sarı-kırmızılı...

Adana'da, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklarda kutlama yaptı. Bazı taraftarlar araçlarıyla oluşturdukları konvoyla kentteki cadde ve bulvarlarda tur attı.

Adana'da, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasının ardından sarı-kırmızılı...

Adana'da, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklarda kutlama yaptı. Bazı taraftarlar araçlarıyla oluşturdukları konvoyla kentteki cadde ve bulvarlarda tur attı.

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