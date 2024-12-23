Adanaspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 Mağlup Ederek İlk Deplasman Galibiyetini Aldı

Trendyol 1. Lig 17. Haftasında Kritik Maç

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında, Adanaspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Evinde Üst Üste Dördüncü Maçını Kaybetti

Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekip Gençlerbirliği, dört maçtır kazanamadığı sahasında mağlup olarak, ligin ilk bölümünü 23 puanla 13. sırada tamamladı.

Adanaspor'dan Tarihi Galibiyet

Deplasmanda mücadele eden Adanaspor ise bu galibiyetle birlikte ligin ilk bölümünü 14 puanla 19. sırada bitirerek ilk deplasman galibiyetini almış oldu.