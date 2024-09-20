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Adnan Sezgin'e Macar Liyakat Nişanı Şövalye Haçı

Eski Galatasaray yöneticisi Adnan Sezgin, Macaristan Cumhurbaşkanı tarafından ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:10
Adnan Sezgin'e Macar Liyakat Nişanı Şövalye Haçı

Adnan Sezgin'e Macar Liyakat Nişanı Onuru

Eski Galatasaray Kulübü yöneticisi ve iş insanı Adnan Sezgin, Macaristan Cumhurbaşkanı tarafından "Macar Liyakat Nişanı Şövalye Haçı" ile ödüllendirildi.

Tören Detayları

Ödül takdim töreni, Kağıthane'deki Macar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Macaristan İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter, Sezgin'e nişanı sundu. Törene, iş ve spor dünyasından birçok önemli isim katıldı.

Ödülün Sebebi

Adnan Sezgin, Türkiye-Macaristan ilişkilerine sağladığı ticari katkılar ve sektörde yarattığı değerler nedeniyle bu ödüle layık görüldü. Sezgin'in üstün hizmet anlayışı, görev bilinci ve vizyoner liderliği ödül almasının sebepleri arasında gösterildi.

Sezgin’in Teşekkür Mesajı

Törende kısa bir konuşma yapan Sezgin, "Bu ödülü almaktan dolayı çok duygulandım. Bana bu ödülü layık gören Cumhurbaşkanı ve Başkonsolos Attila bey’e teşekkür ederim. Bu ödülü tek başıma kazanmadım; Sayın Adnan Polat, ailem ve konsey üyesi arkadaşlarım sürecimde bana çok destek oldular. Bu nişanı yalnızca ceketimde değil, kalbimin en derin köşesinde taşımaya devam edeceğim" dedi.

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