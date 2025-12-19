DOLAR
Afyonkarahisar'da 2025-2026 Voleybol Genç Kızlar İl Birinciliği Sona Erdi

2025-2026 Sezonu Voleybol Genç Kızlar İl Birinciliği Afyonkarahisar'da tamamlandı; Afyon Gençlik Spor Kulübü şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:45
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 2025-2026 Sezonu Voleybol Genç Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları, büyük bir heyecan ve centilmence mücadelelerin ardından sona erdi.

İl genelinden birçok kulübün katıldığı organizasyon, genç sporcuların yeteneklerini sergilemesine ve voleybol branşına olan ilginin artmasına önemli katkı sundu. Müsabakalar boyunca sahada yüksek tempo, disiplinli oyun anlayışı ve takım ruhu ön plana çıktı.

Genç sporcuların azmi ve mücadelesi izleyicilerden tam not alırken, fair-play anlayışı organizasyonun her anında hissedildi. Teknik beceriler kadar takım uyumu ve stratejik oyun planları da karşılaşmalara renk kattı.

Final Sıralaması

Afyon Gençlik Spor Kulübü — İl Birincisi

Afyon Belediye Yüntaş Spor Kulübü — İkinci

Kartal Spor Kulübü — Üçüncü

Sandıklı Gençlik Spor Kulübü — Dördüncü

Turnuva, genç sporcuların gelişimi ve yerel kulüplerin rekabet gücünün artması açısından önemli bir gösterge oldu. Organizasyonun başarılı geçmesi, önümüzdeki dönemler için voleybola olan ilginin daha da güçlenebileceğinin işareti olarak değerlendirildi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

