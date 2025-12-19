Alanyaspor, Fatih Karagümrük Maçı İçin 17. Hafta Hazırlıklarına Başladı

Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Antrenman, kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma çalışmasıyla başladı.
Antrenman detayları
Trabzonspor maçında 11’de forma giyen futbolcular antrenmanı yenileme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise dar alanda top kapma çalışmasının ardından şut çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.
CORENDON ALANYASPOR TRENDYOL SÜPER LİG’İN 17’İNCİ HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.