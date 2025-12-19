DOLAR
Alanyaspor, Fatih Karagümrük Maçı İçin 17. Hafta Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 17. hafta maçında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşma için Joao Pereira yönetiminde antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:41
Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Antrenman, kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma çalışmasıyla başladı.

Antrenman detayları

Trabzonspor maçında 11’de forma giyen futbolcular antrenmanı yenileme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise dar alanda top kapma çalışmasının ardından şut çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

