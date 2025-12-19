Trendyol Süper Lig 17. Hafta Hakemleri Açıklandı
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Haftanın müsabakaları bugün, yarın, 21 Aralık Pazar ve 22 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek.
Hakem atamaları ve maç programı
Bugün
20.00 Kocaelispor - Antalyaspor: Gürcan Hasova
Yarın
14.30 Konyaspor - Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Eyüpspor - Fenerbahçe: Ali Yılmaz
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21 Aralık Pazar
14.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Göztepe - Samsunspor: Yasin Kol
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Alper Akarsu
22 Aralık Pazartesi
17.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Ali Şansalan
20.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Halil Umut Meler
