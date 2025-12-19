DOLAR
Trendyol Süper Lig 17. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Haftanın atamaları ve programı belli oldu.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 12:13
Trendyol Süper Lig 17. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Haftanın müsabakaları bugün, yarın, 21 Aralık Pazar ve 22 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek.

Hakem atamaları ve maç programı

Bugün

20.00 Kocaelispor - Antalyaspor: Gürcan Hasova

Yarın

14.30 Konyaspor - Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Eyüpspor - Fenerbahçe: Ali Yılmaz

20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21 Aralık Pazar

14.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Göztepe - Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Alper Akarsu

22 Aralık Pazartesi

17.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Ali Şansalan

20.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Halil Umut Meler

