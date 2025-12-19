DOLAR
Kamil Ocak Spor Salonu 25 Aralık'ta Açılıyor: Gazi Oyunları İlk Etkinlik

Kamil Ocak Spor Salonu, 25 Aralık'ta Gazi Oyunları ile açılıyor. 4 bin 300 m², ~3 bin 800 seyirci, 15 loca ve uluslararası standartlarda tesis.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:55
Kamil Ocak Spor Salonu 25 Aralık’ta Açılıyor: Gazi Oyunları İlk Etkinlik

Kamil Ocak Spor Salonu 25 Aralık’ta kapılarını açıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Kamil Ocak Spor Salonu, 25 Aralık tarihinde hizmete giriyor. Tesisin açılışı, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü olan aynı güne denk geliyor ve açılışın ilk etkinliği olarak geleneksel Gazi Oyunları düzenlenecek.

Tesisin teknik ve kapasite özellikleri

Kamil Ocak Spor Salonu, toplam 4 bin 300 metrekarelik alanda inşa edildi. Salon, basketbol, voleybol ve hentbol başta olmak üzere tüm salon sporlarına ev sahipliği yapacak şekilde projelendirildi ve profesyonel lig maçları ile uluslararası organizasyonlara uygun bir yapıya sahip.

Zemin sistemi, aydınlatma, tavan yüksekliği ve tribün yerleşimi uluslararası standartlara göre hazırlandı. Yapılan ek düzenlemelerle salonun kapasitesi yaklaşık 3 bin 800 seyirci15 özel loca, bir VIP salonu ve engelli bireyler için erişilebilir tribün alanları bulunuyor.

Teknoloji, konfor ve sporcu alanları

Tesisin teknolojik altyapısı, uluslararası yayınlara uygun canlı yayın altyapısı, yüksek kaliteli ses ve aydınlatma sistemleri, dijital ekranlar ve akıllı skor tabelaları ile dikkat çekiyor. İklimlendirme sistemi sayesinde salon dört mevsim konforlu kullanım sunacak.

Sporcular için projede soyunma ve dinlenme alanları, antrenman salonları, hakem ve doktor odaları, doping kontrol alanları ile teknik ekip ofisleri yer alıyor. Basın mensupları için ise modern toplantı salonları ve canlı yayın alanları planlandı.

Gençlik ve amatör spora açık bir merkez

Kamil Ocak Spor Salonu yalnızca profesyonel müsabakalara değil; gençler ve amatör sporculara da hizmet verecek. Tesiste 10 farklı branş için ayrılan spor odaları bulunuyor; böylece kulüp antrenmanları, okul sporları ve gençlik organizasyonları burada gerçekleştirilebilecek.

Gaziantep’in yeni spor yatırımı, hem ulusal hem de uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapabilecek donanımı ve topluma açık yapısıyla öne çıkıyor.

KAMİL OCAK SPOR SALONU, 25 ARALIK’TA ‘GAZİ OYUNLARI’ İLE KAPILARINI AÇIYOR

KAMİL OCAK SPOR SALONU, 25 ARALIK’TA ‘GAZİ OYUNLARI’ İLE KAPILARINI AÇIYOR

KAMİL OCAK SPOR SALONU, 25 ARALIK’TA ‘GAZİ OYUNLARI’ İLE KAPILARINI AÇIYOR

