Ahlatcı Çorum FK, Durel Avounou'yu Transfer Etti

Ahlatcı Çorum FK'dan Yeni Transfer

Trendyol 1. Lig'in temsilcisi Ahlatcı Çorum FK, kadrosunu güçlendirmek için önemli bir adım attı. Kulüp, Kongolu orta saha oyuncusu Durel Avounou'yu transfer etti.

Durel Avounou ile Anlaşma Sağlandı

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, 26 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık bir sözleşme imzalandığı açıklandı. Ahlatcı Çorum FK, Avounou'yu renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirmiş oldu.

Sosyal Medya Paylaşımı: Kulüp, yapılan paylaşımda, "Çorum FK ailesine hoş geldin Durel Avounou" ifadelerini kullanarak yeni transferini taraftarına duyurdu.