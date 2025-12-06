Konyaspor 1-1 Çaykur Rizespor — Trendyol Süper Lig 15. Hafta
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta ilk golü Samet Akaydin (dk. 45+1) kaydederken, Konyaspor Umut Nayir (dk. 66) ile penaltıdan eşitliği sağladı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakika: Andzouana'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir, Alikulov ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, Alikulov’un Umut Nayir’i çektiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
66. dakika: Penaltıda topun başına geçen Umut Nayir, meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.
90+3. dakika: Laçi’nin pasında sol kanatta topla buluşan Zeqiri, ceza sahasına girip vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Kadrolar
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı (Calusic dk. 82), Guilherme, Jo Jin-Ho, Melih İbrahimoğlu (İsmail Esat Buğa dk. 90+2), Bjorlo, Pedrinho, Enis Bardhi (Tunahan Taşçı dk. 69), Umut Nayir
Yedekler: Deniz Ertaş, Stefanescu, Mücahit İbrahimoğlu, Melih Bostan, Utku Eriş, Kaan Akyazı
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Laçi, Papanikolaou (Muhamed Buljubasic dk. 73), Sakyi (Zeqiri dk. 73), Olawoyin (Taylan Antalyalı dk. 80), Augosto (Emrecan Bulut dk. 89), Sowe (Jurecka dk. 89)
Yedekler: Erdem Canpolat, Mocsi, Mithat Pala, Halil Dervişoğlu, Sagnan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Hakemler ve Sonuç
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Temel, Suat Güz
Goller: Samet Akaydin (dk. 45+1) — Çaykur Rizespor, Umut Nayir (dk. 66) — Konyaspor
Sarı kartlar: Çağdaş Atan (Konyaspor), Erdem Canpolat, Alikulov, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
Maç, her iki takım için de puan kaybı anlamına gelirken; özellikle ikinci yarıda gelen VAR kararı ve penaltı golü karşılaşmanın belirleyici anları oldu.
