Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Melikgazi Kayseri 79 - Fenerbahçe Opet 93
Maç Özeti
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9. haftasında ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Fenerbahçe Opet'e 79-93 mağlup oldu.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Nihat Çetin, Haldun Çoban, Kerem Altıntaş
Skor ve Periyotlar
1. Periyot: 15-26 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 31-45 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 58-67 (Fenerbahçe lehine)
Oyuncu İstatistikleri
Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Künek 28, Dangerfield 28, Willams 8, Doğa Adıcan, Merve Arı 8, Merve Uygül, İdil Türk 5, Meltem Avcı Yılmaz 2
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 18, Olcay Çakır Turgut 15, Lisa Williams 13, Meesseman 16, Rupert 8, Tuana Vural, Mccovan 6, Gustafson 15, Allemand 2
Fenerbahçe Opet, maç boyunca üstünlüğünü koruyarak deplasmanda önemli bir galibiyet aldı.
