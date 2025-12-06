Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Melikgazi Kayseri 79 - Fenerbahçe Opet 93

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 93-79 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 19:08
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Melikgazi Kayseri 79 - Fenerbahçe Opet 93

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Melikgazi Kayseri 79 - Fenerbahçe Opet 93

Maç Özeti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9. haftasında ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Fenerbahçe Opet'e 79-93 mağlup oldu.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Nihat Çetin, Haldun Çoban, Kerem Altıntaş

Skor ve Periyotlar

1. Periyot: 15-26 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 31-45 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 58-67 (Fenerbahçe lehine)

Oyuncu İstatistikleri

Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Künek 28, Dangerfield 28, Willams 8, Doğa Adıcan, Merve Arı 8, Merve Uygül, İdil Türk 5, Meltem Avcı Yılmaz 2

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 18, Olcay Çakır Turgut 15, Lisa Williams 13, Meesseman 16, Rupert 8, Tuana Vural, Mccovan 6, Gustafson 15, Allemand 2

Fenerbahçe Opet, maç boyunca üstünlüğünü koruyarak deplasmanda önemli bir galibiyet aldı.

HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 9. HAFTASINDA MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL EVİNDE...

HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 9. HAFTASINDA MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL EVİNDE FENERBAHÇE OPET’E 93-79 KAYBETTİ.

HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 9. HAFTASINDA MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL EVİNDE...

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaspor 1-1 Çaykur Rizespor | Trendyol Süper Lig 15. Hafta
2
Bursaspor'da Kombine Satışları 26 Bini Geçti
3
TBF Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş BOA'ya Para Cezası
4
Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Sütlü'den Bodrum FK Maç Değerlendirmesi
5
Hentbol Erkekler Süper Lig: Güneysu ile Nilüfer Belediyespor 32-32 Beraberlik Elde Etti
6
Fenerbahçe, Anderlecht ile kritik maça çıkıyor
7
Üstündağ'dan Anadolu Ajansı'na Tebrik

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi