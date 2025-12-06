Arsenal, Aston Villa'ya 90+5'te Yenildi - Premeir Lig

Lider Arsenal, Premeir Lig 15. haftasında Aston Villa deplasmanında Emi Buendia'nın 90+5. dakikadaki golüyle 2-1 mağlup oldu; Arsenal 33 puanda kaldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 18:50
Premeir Lig 15. hafta maçında Villa Park'ta dramatik sonuç

Premeir Lig’in 15. haftasında Aston Villa ile Arsenal, Villa Park’ta karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, maçın ilk yarısında öne geçti.

Müsabakanın 36. dakikasında Matty Cash fileleri havalandırdı ve ilk yarı 1-0 tamamlandı.

İkinci yarıya daha etkin başlayan Arsenal, 52. dakikada Leandro Trossard ile eşitliği sağladı ve skoru 1-1 yaptı.

Maçın kaderini belirleyen an ise uzatma dakikalarında geldi. Aston Villa, 90+5. dakikada Emi Buendia'nın golüyle mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla ligde 11 maç sonra mağlup olan ve toplamda 2. yenilgisini yaşayan lider Arsenal, 33 puanda kaldı. Öte yandan üst üste 5. galibiyetini alan Aston Villa puanını 30'a çıkararak zirve takibini sürdürdü.

