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Ahmet Kaplan Avustralya Açık'ta Çeyrek Finale Yükseldi

Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükselirken, genç kadınlarda Deniz Dilek 2. turda elendi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:52
Ahmet Kaplan Avustralya Açık'ta Çeyrek Finale Yükseldi

Ahmet Kaplan Avustralya Açık'ta Çeyrek Finale Yükseldi

Para tenis dünyasının genç yeteneklerinden Ahmet Kaplan, Avustralya Açık turnuvasında büyük bir başarıya imza atarak çeyrek finale yükseldi. Kaplan, sezonun ilk grand slam tenis turnuvasında quad tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele ediyor.

İlk Turda Etkileyici Galibiyet

Melbourne'de düzenlenen turnuvanın ilk turunda, ev sahibi ülkeden Finn Broadbent ile karşılaşan Ahmet, maçtan 6-1'lik setlerle 2-0 galip olarak ayrıldı. Bu sonuçla birlikte, dünya 4 numarası olan Kaplan, turnuvanın bir diğer Avustralyalı rakibi Jin Woodman ile çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Deniz Dilek'in 2. Turda Elenişi

Genç kadınlar kategorisinde mücadele eden Deniz Dilek ise turnuvaya 2. turda veda etti. 4 numaralı seribaşı olan Japon Wakana Sonobe karşısında 2-0 (6-2, 6-2) mağlup olarak turnuvadan elendi.

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