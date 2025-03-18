Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Trabzonspor'u Ziyaret Etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Trabzonspor'a Ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bordo-mavili kulüp Trabzonspor'u ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile bir araya gelerek takımın çalışmalarına başarı dileklerini iletti.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Ziyaret sırasında, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk de yer aldılar. Başkan Genç, Fatih Tekke’ye telkari fincan takımı ve çiçek hediye etti.

Mutlu Bir Karşılaşma

Tekke ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtmek için, Başkan Genç’e forma hediye ederek karşılık verdi. Bu anlamlı ziyaret, Trabzonspor’un başarılı bir sezon geçirmesi için moral kaynağı oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (sol 6), Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti. Ziyarette kulübün Asbaşkanı Zeyyat Kafkas (sağ 5) ve teknik direktörü Fatih Tekke (sağ 6) de yer aldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (sol 6), Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti. Ziyarette kulübün Asbaşkanı Zeyyat Kafkas (sağ 5) ve teknik direktörü Fatih Tekke (sağ 6) de yer aldı.