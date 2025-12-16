DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,33 -0,27%
ALTIN
5.927,43 -0,34%
BITCOIN
3.727.378,09 -1,65%

TFF 3. Lig: Ankaragücü 2-1 Sultan Su İnegölspor

TFF 3. Lig maçında Ankaragücü, Sultan Su İnegölspor'u 2-1 mağlup etti. Enes Tepecik ve Atakan Güner golleri kaydetti; Yasin Ozan penaltıyla cevap verdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 17:24
TFF 3. Lig: Ankaragücü 2-1 Sultan Su İnegölspor

TFF 3. Lig: Ankaragücü 2-1 Sultan Su İnegölspor

Maç Özeti

Sultan Su İnegölspor sahasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Maçta İnegölspor'un golünü Yasin Ozan (Pen) atarken, Ankaragücü'nün gollerini Enes Tepecik ve Atakan Güner kaydetti.

Hakemler

Hakemler: Emre Can Furuncu, Mehmet Saldıraner, Gürcan Uslu

Kadrolar

Sultan Su İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Ibrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan, Özcan Aydın (Dk 74 Hasan Alp Altınoluk), Efekan Karayazı, Taha Recep, Cebeci (Dk 88 Ozan Can Dursun), Hüseyin Afkan (Dk 74 Muratcan Tutal), Orhan Aktaş

MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, Osman Çelik, Diogo Aleksis Özçakmak, Muhammed Hüseyin Sevgili, İsmail Çokçalış, Halil İbrahim Pehlivan, Enes Tepecik (Dk 93 Yusuf Göktaş), Mahmut Tekdemir (Dk 83 Özgür Aktaş), Fatih Arhan, Batuhan Gürsoy (Dk 89 Efe Toprak), Atakan Güner

Kartlar ve Goller

Sarı kartlar: Taha Recep, Cebeci, Kerem Dönertaş (İnegölspor); Mahmut Tekdemir, Atakan Güner, Görkem Cihan (Ankaragücü)

Goller: Yasin Ozan (Pen) - İnegölspor; Enes Tepecik, Atakan Güner - Ankaragücü

TFF 3. LİG'İNDE SULTAN SU İNEGÖLSPOR SAHASINDA ANKARAGÜCÜ'NE 2-1 MAĞLUP OLDU.

TFF 3. LİG'İNDE SULTAN SU İNEGÖLSPOR SAHASINDA ANKARAGÜCÜ'NE 2-1 MAĞLUP OLDU.

TFF 3. LİG'İNDE SULTAN SU İNEGÖLSPOR SAHASINDA ANKARAGÜCÜ'NE 2-1 MAĞLUP OLDU.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enes Çelik'ten Somaspor Galibiyeti Sonrası Sert Çıkış
2
Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 1-1 Kocaelispor — Petkovic Son Dakikada Cevap Verdi
3
Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor
4
Nesine 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor 0-0 Ağrı 1970 SK
5
TFF 2. Lig: Şanlıurfaspor, Kastamonuspor'u 4-2 Yendi — Sinan Kurumuş Hat-trick
6
Kocasinan Şimşekspor 10 Haftada 14 Puanla 8. Sırada
7
Bilecikli Judocular Türkiye Şampiyonası'na Bilet Aldı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi