TFF 3. Lig: Ankaragücü 2-1 Sultan Su İnegölspor
Maç Özeti
Sultan Su İnegölspor sahasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Maçta İnegölspor'un golünü Yasin Ozan (Pen) atarken, Ankaragücü'nün gollerini Enes Tepecik ve Atakan Güner kaydetti.
Hakemler
Hakemler: Emre Can Furuncu, Mehmet Saldıraner, Gürcan Uslu
Kadrolar
Sultan Su İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Ibrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan, Özcan Aydın (Dk 74 Hasan Alp Altınoluk), Efekan Karayazı, Taha Recep, Cebeci (Dk 88 Ozan Can Dursun), Hüseyin Afkan (Dk 74 Muratcan Tutal), Orhan Aktaş
MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, Osman Çelik, Diogo Aleksis Özçakmak, Muhammed Hüseyin Sevgili, İsmail Çokçalış, Halil İbrahim Pehlivan, Enes Tepecik (Dk 93 Yusuf Göktaş), Mahmut Tekdemir (Dk 83 Özgür Aktaş), Fatih Arhan, Batuhan Gürsoy (Dk 89 Efe Toprak), Atakan Güner
Kartlar ve Goller
Sarı kartlar: Taha Recep, Cebeci, Kerem Dönertaş (İnegölspor); Mahmut Tekdemir, Atakan Güner, Görkem Cihan (Ankaragücü)
Goller: Yasin Ozan (Pen) - İnegölspor; Enes Tepecik, Atakan Güner - Ankaragücü
TFF 3. LİG'İNDE SULTAN SU İNEGÖLSPOR SAHASINDA ANKARAGÜCÜ'NE 2-1 MAĞLUP OLDU.