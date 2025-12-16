Muş Spor Kulübü 2-0 Fethiyespor — TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. Hafta
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında oynadığı karşılaşmada Fethiyespor'u 2-0 mağlup etti.
Maç Detayı
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Hatem Yarar, Hasan Hüseyin Tetik, Tolga Okumuş
Goller: Ayetullah Korkmazer (dk. 56), Ersel Aslıyüksek (dk. 73)
Kadro ve Değişiklikler
Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, İlker Günaslan, Erkam Reşmen, Cumali Bişi, Ayetullah Korkmazer (Bilal Budak dk. 60), Onur Ramazan Toprak, Halil Yılmaz(Oğuzhan Akgün dk. 77), Emirhan Karagülle, Ersel Aslıyüksek, Stanley Ohawuchi
Fethiyespor: Hakan Canbazoğlu, Şahan Akyüz, Oğuz Yılmaz, Berkay Değirmencioğlu, Serkan Yıldız (Arda Yakup Yılmaz dk. 46), Muhammed Gönülaçar (Selim Kemence dk. 77), Uğur Ayhan, Muhammet Raşit Yöndem, Kerem Pala, Cihan Kazan, Berat Satır (Sabri Gülay dk. 90)
İhtarlar
Sarı kartlar: Erkan Reşmen, (Muş Spor Kulübü), Berat Satır, Uğur Ayhan, Muhammed Gönülaça, (Fethiyespor)
