Muş Spor Kulübü 2-0 Fethiyespor | TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. Hafta

Muş Spor Kulübü, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Fethiyespor'u 2-0 yendi. Goller Ayetullah Korkmazer (dk. 56) ve Ersel Aslıyüksek (dk. 73).

Yayın Tarihi: 16.12.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 17:38
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında oynadığı karşılaşmada Fethiyespor'u 2-0 mağlup etti.

Maç Detayı

Stat: Muş Şehir

Hakemler: Hatem Yarar, Hasan Hüseyin Tetik, Tolga Okumuş

Goller: Ayetullah Korkmazer (dk. 56), Ersel Aslıyüksek (dk. 73)

Kadro ve Değişiklikler

Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, İlker Günaslan, Erkam Reşmen, Cumali Bişi, Ayetullah Korkmazer (Bilal Budak dk. 60), Onur Ramazan Toprak, Halil Yılmaz(Oğuzhan Akgün dk. 77), Emirhan Karagülle, Ersel Aslıyüksek, Stanley Ohawuchi

Fethiyespor: Hakan Canbazoğlu, Şahan Akyüz, Oğuz Yılmaz, Berkay Değirmencioğlu, Serkan Yıldız (Arda Yakup Yılmaz dk. 46), Muhammed Gönülaçar (Selim Kemence dk. 77), Uğur Ayhan, Muhammet Raşit Yöndem, Kerem Pala, Cihan Kazan, Berat Satır (Sabri Gülay dk. 90)

İhtarlar

Sarı kartlar: Erkan Reşmen, (Muş Spor Kulübü), Berat Satır, Uğur Ayhan, Muhammed Gönülaça, (Fethiyespor)

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP 16. HAFTASINDA MUŞ SPOR KULÜBÜ, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI FETHİYESPOR'U 2-0 MAĞLUP ETTİ.

