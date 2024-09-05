Ahmet Kaplan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 4. oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tarihi Başarı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları, sporcuların uluslararası arenada yeteneklerini sergilediği önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Tekerlekli sandalye tenisinde milli sporcumuz Ahmet Kaplan, quad kategorisinde elde ettiği 4. derece ile önemli bir başarıya imza attı.

Bronz Madalya Mücadelesi

Oyunlar çerçevesinde Roland Garros sahasında yapılan tekerlekli sandalye tenis müsabakalarında bronz madalya mücadelesi gergin anlara sahne oldu. Ahmet Kaplan, seribaşı olan İsrailli oyuncu Guy Sasson ile karşı karşıya geldi.

İlk seti 7-5 kazanarak öne geçen Kaplan, ikinci seti 6-4 kaybetti ve mücadele 1-1’lik bir eşitlikle devam etti. Son set ise 6-1 sonuçlandı ve Kaplan, maçı 2-1 kaybederek medalya kazanma şansını kaybetti.

Tarih Yazdı

Ahmet Kaplan, aynı zamanda Türkiye'nin paralimpik oyunlar tarihindeki ilk yarı finalist sporcusu unvanını kazanarak büyük bir gurur kaynağı oldu. Oyunları 4. sırada tamamlayarak uluslararası çapta dikkat çekmeyi başardı.