Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ahmet Kaplan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 4. oldu

Ahmet Kaplan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye tenis quad kategorisinde 4. sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 18:26
Ahmet Kaplan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 4. oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tarihi Başarı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları, sporcuların uluslararası arenada yeteneklerini sergilediği önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Tekerlekli sandalye tenisinde milli sporcumuz Ahmet Kaplan, quad kategorisinde elde ettiği 4. derece ile önemli bir başarıya imza attı.

Bronz Madalya Mücadelesi

Oyunlar çerçevesinde Roland Garros sahasında yapılan tekerlekli sandalye tenis müsabakalarında bronz madalya mücadelesi gergin anlara sahne oldu. Ahmet Kaplan, seribaşı olan İsrailli oyuncu Guy Sasson ile karşı karşıya geldi.

İlk seti 7-5 kazanarak öne geçen Kaplan, ikinci seti 6-4 kaybetti ve mücadele 1-1’lik bir eşitlikle devam etti. Son set ise 6-1 sonuçlandı ve Kaplan, maçı 2-1 kaybederek medalya kazanma şansını kaybetti.

Tarih Yazdı

Ahmet Kaplan, aynı zamanda Türkiye'nin paralimpik oyunlar tarihindeki ilk yarı finalist sporcusu unvanını kazanarak büyük bir gurur kaynağı oldu. Oyunları 4. sırada tamamlayarak uluslararası çapta dikkat çekmeyi başardı.

İLGİLİ HABERLER

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Memur Alımı İçin İlan Yayımladı! Hizmetli, Memur, Avukat....

6 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Epic Games Store'dan oyunseverleri çıldırtan haber! 2024'ün en çok oynanan iki oyunu ücretsiz oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak