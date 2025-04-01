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Al Shabab, Fatih Terim yönetiminde Kral Kupası'nda elendi

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde Al İttihad'a 3-2 mağlup oldu ve finale yükselemeyi başaramadı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 23:36
Al Shabab, Fatih Terim yönetiminde Kral Kupası'nda elendi

Al Shabab, Kral Kupası'nda Finale Veda Etti

Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Al İttihad karşısında dramatik bir mücadele sonunda 3-2'lik skorla elendi.

Maçın Kritik Anları

Maçın ilk yarısı, Fabinho'nun 14. dakikada kaydettiği penaltı golüyle Al İttihad'ın 1-0 önde tamamlamasıyla geçti. Ancak ikinci yarıda Al Shabab, Cristian Guanca'nın 64. ve 67. dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.

Uzatmalara 2-1 önde giren Al Shabab için her şey yolunda gözükürken, Al İttihad, Danilo Pereira'nın 90+2 ve 90+9. dakikalarda attığı gollerle 3-2 öne geçerek maçı kazanmayı başardı ve finale yükseldi.

Bu sonucun ardından Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda yarı finalde elenerek turnuvaya veda etti.

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