Domenico Tedesco: Takım bugün saha içerisinde harika cevap verdi — Fenerbahçe 4-0 Konyaspor

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor’u 4-0 mağlup etti. Maç sonrası teknik direktör Domenico Tedesco düzenlenen basın toplantısında takımın performansını değerlendirdi.

Maç ve taktik değerlendirmesi

"Gol yememiş olmamızın sebebi bu değil. Normal tipik 4’lü ile oynuyoruz. İki aktif 6 numara var. Oynadığımız sistem ne tarz beklerle oynamamıza göre değişiyor. Biz Trabzonspor maçında da bu şekilde oynamıştık. O maçta çok fazla kontra yemiştik. 6 numara çok önemli oluyor bu sistemde. Topu kaybetmemesi gerekiyor. Yoksa oyun pinpona dönüyor. Takım gitgide üstüne koyuyor. Bazen 4-2-3-1 oynuyoruz bazen 4-4-2 oynuyoruz. Bazen Brann maçında olduğu gibi 4-2-2-2 oynuyoruz. Takımın bu anlamda esnek olması güzel bir şey"

Tedesco, beklerin hücuma katkısı ve son iki maçta gol yememe konusundaki sorulara bu ifadelerle yanıt verdi. Takımın farklı sistemlerde oynayabilmesinin önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

Lig değerlendirmesi

"Bu lig üst seviye bir lig. Çok büyük saygı duyuyorum"

Tedesco, ligdeki rekabetin yüksek olduğunu belirterek rakiplere saygı duyduğunu söyledi. Maç 3-0 iken yedek kulübesine dönüp takımın asla pes etmediğini gözlemlediğini aktardı.

Jhon Duran tepkisi

"Bu işin bir parçası. Bugün yaşanan durum herhangi bir özel durum değil. Zaten çözüldü. Güney Amerikalı oyuncular duygusal oluyorlar. Ben de bir İtalyanım. Bu tarz durumlar olabiliyor, ben de teknik direktör olarak karar vermek zorundayım"

Tedesco, oyundan çıkarken tepki gösteren Jhon Duran hakkında bu sözlerle takım içi sürecin normal olduğunu ve konunun çözüldüğünü belirtti.

Maç sonrası ve Talisca

"Takım bugün saha içerisinde harika cevap verdi, bu hisse idmanlarda sahiptik. Takımın dünkü antrenman performansından dolayı mutluydum. Çıkartmış olduğumuz ilk 11 nasıl oynamak istediğinizi gösteriyordu"

Tedesco, Norveç’te oynadıkları Avrupa maçının zorlayıcı olduğunu ancak takımın bugün arzulanan yanıtı verdiğini söyledi.

"Bir kelime ile tasvir etmek zor. O bir golcü. Çok çalışkan, 8 numarada, zaman zaman 10 numarada, 9 numarada oynamasını istedim. Hatta Beşiktaş maçında sonradan dahil oldu, sağ kanatta oynamasını istedim. Takım oyuncusu, antrenmanlarda çok çalışkan, çok pozitif ve çok saygılı. Onun gibi birine sahip olduğum için mutluyum"

Talisca, karşılaşmada attığı 2 golle öne çıktı; Tedesco oyuncuyu çok yönlü ve takım odaklı olmakla tanımladı.

Devre arası ve tempo

Süper kupa ve fikstür nedeniyle kamp planlarını değerlendiren Tedesco, 6 Ocak’ta Adana’da Samsunspor ile oynayacağız bilgisini hatırlattı. 40 yaşındaki teknik adam, oyuncuların yoğun bir maç trafiği yaşadığını ve takımın iyi bir ritme sahip olduğunu belirtti.

