Trendyol Süper Lig 16. Hafta: Galatasaray Liderliğini Sürdürdü

Trendyol Süper Lig’de 16. hafta sonunda Galatasaray liderliğini korudu. Antalyaspor karşısında aldığı 4-1 galibiyetle puanını 39 yaptı.

Fenerbahçe, haftanın kapanış maçında konuk ettiği Konyaspor’u 4-0 yenerek puanını 36 yapıp ikinci sıraya yükseldi. Trabzonspor ise Beşiktaş ile 3-3 berabere kalarak puanını 35 yapıp üçüncü sırada yer aldı. Beşiktaş, 26 puana yükselerek haftayı altıncı sırada tamamladı.

Bu hafta oynanan 9 maçta toplam 23 gol kaydedilirken, sadece 2 maç golsüz sona erdi.

Haftanın Öne Çıkan Maçları

Antalyaspor 1-4 Galatasaray — Galatasaray liderlik iddiasını sürdürdü.

Trabzonspor 3-3 Beşiktaş — Haftanın dikkat çeken gollü beraberliği.

Fenerbahçe 4-0 Konyaspor — Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe’den net skor.

16. Haftanın Sonuçları

Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 0-0

Çaykur Rizespor - Eyüpspor: 3-0

Kayserispor - Corendon Alanyaspor: 0-0

Antalyaspor - Galatasaray: 1-4

Gaziantep FK - Göztepe: 0-1

Fatih Karagümrük - Kocaelispor: 1-1

Trabzonspor - Beşiktaş: 3-3

Samsunspor - RAMS Başakşehir: 0-2

Fenerbahçe - Konyaspor: 4-0

