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Alanyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ile yapacağı maç için hazırlıklara Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 15:39
Alanyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Kulübün duyurusuna göre, turuncu-yeşilli ekip Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK maçında ilk 11'de yer alan futbolcular, yenilenme çalışması yaparken; diğer oyuncular ısınma, pas ve dar alan oyun çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Joao Pereira yönetiminde başladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Joao Pereira yönetiminde başladı.

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