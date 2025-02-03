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Alanyaspor, Türkiye Kupası İçin Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Karagümrük maçının hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 17:09
Alanyaspor, Türkiye Kupası İçin Hazırlıklarına Başladı

Alanyaspor, Türkiye Kupası Hazırlıklarına Start Verdi

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında 6 Şubat Perşembe günü Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele için hazırlıklar hız kesmeden sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirildi. İdman, ısınma çalışmaları ile başladı.

Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, antrenmanı yenileme çalışmasıyla tamamlarken, diğer oyuncular ise top kapma ve dar alanda pas çalışmalarına odaklandılar.

Alanyaspor, hedefini kupada ilerlemek olarak belirlerken, taraftarlarının da desteği ile zorlu karşılaşmaya hazırlıklarını sürdürüyor.

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında sahasında Trendyol 1. Lig...

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında sahasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında sahasında Trendyol 1. Lig...

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında sahasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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