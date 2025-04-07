Beşiktaş, Kasımpaşa ile 1-1 Beraberlikte 10 Kişiyle Son Anda Puan Aldı

Beşiktaş, Kasımpaşa ile Beraberlikte 10 Kişiyle Son Anda Puan Aldı

Siyah-beyazlı takım, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak istikrarsız performansını devam ettirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında Mortadha Ben Ouanes'in attığı golle 1-0 geriye düşen Beşiktaş, 17. dakikada sakatlanan Emirhan Topçu'nun yerine oyuna giren Tayyip Talha Sanuç'un 44. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Son dakikalarda Gedson Fernandes'in penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getiren Beşiktaş, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı mücadelede son anda aldığı bu golle bir puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu sonuçla lig puanını 48'e çıkaran Beşiktaş, Kasımpaşa'nın ise puanı 39 oldu.

Kasımpaşa ile Yenilmezlik Yılı Sona Erdi

Beşiktaş, Süper Lig tarihindeki son 4 Kasımpaşa karşılaşmasında ilk kez puan alırken, daha önceki 3 maçta mağlubiyet yaşamıştı. Geçen sezon Kasımpaşa karşısında 3-1 ve 2-1’lik skorlarla kaybetmiş, bu sezonun ilk yarısında da 3-1 mağlup olmuştu. Bu sonuçla Beşiktaş, rakibiyle yapılan son 4 karşılaşmada bir beraberlik ve üç mağlubiyetle noktalamış oldu.

Emirhan Topçu'nun Sakatlığı ve Türkiye Kupası Dersi

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, maçın başında yaşadığı sakatlık nedeniyle 17. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlk müdahale saha içinde yapılsa da devam edemeyen oyuncunun yerine Tayyip Talha Sanuç girdi. Ancak Sanuç, aynı maçta kırmızı kart görerek büyük bir şok yaşatmış oldu.

Tayyip Talha Sanuç İkinci Kırmızı Kartını Gördü

Karşılaşmanın 44. dakikasında var incelemesi sonrası kırmızı kartla ihraç edilen Tayyip Talha Sanuç, böylece hafta içinde yaşadığı unutulmaz Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartın ardından, yine benzer bir tabloyla karşılaştı. Sanuç, bu sezon ligin ilk yarısında Adana Demirspor karşısında da kırmızı kart görmüştü.

Ole Gunnar Solskjaer Üçlü Savunmaya Geçti

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Kasımpaşa maçının ikinci yarısına üçlü savunma ile başladı. İki önemli stoperini kaybeden Norveçli, yeni savunma kurgusunu Jonas Svensson, Gabriel Paulista ve Arthur Masuaku ile oluşturdu. İkinci yarıda Joao Mario ve Ciro Immobile yerine Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Milot Rashica'yı oyuna sürdü.

Gedson Fernandes Yıldızlaştı

Maçta son dakika golü atan Gedson Fernandes, Beşiktaş'a çok kritik bir puan kazandırmaya yardımcı oldu. Bu gol, oyuncunun bu sezonki 10. golü oldu ve ligdeki kariyerinde 5. golü olarak kaydedildi. Gedson, Avrupa'da da toplamda 5 gol atmış durumda.