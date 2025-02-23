Alaves Taraftarlarından İsrail'e Tepki: Kırmızı Kart Göstermenin Yükselişi

Alaves taraftarları, LaLiga'daki maçta İsrail'e kırmızı kart göstererek tepkilerini dile getirdi. Protestolar dünya genelinde yaygınlaşıyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 14:10
Alaves Taraftarlarından İsrail'e Tepki: Kırmızı Kart Göstermenin Yükselişi

LaLiga'da Alaves Taraftarlarından İsrail'e Kırmızı Kart Protestosu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 25. haftasında Espanyol'u ağırlayan Alaves, binlerce taraftarının katılımıyla önemli bir protestoya ev sahipliği yaptı. Mendizorroza Stadı'nda konuk ekip 1-0 önde tamamlanan maç öncesinde, Alavesli taraftarlar, soykırımcı İsrail'e karşı kırmızı kart gösterip, Filistin bayrağı açarak tepkilerini dile getirdi.

İspanyol Taraftarlardan Kırmızı Kart Koreografisi

Taraftarların gerçekleştirdiği koreografi, tribünlerin büyük bir kısmında tamamen kırmızı bir görüntüye neden oldu. Bu sırada attıkları sloganlarla, İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlarından men edilmesi çağrısında bulundular. Geçtiğimiz hafta, Osasuna taraftarları da Real Madrid maçında benzer bir eylemle İsrail'e karşı kırmızı kart gösterdi.

Dünya Genelinde Protestolar Yayılıyor

Dünya genelinde birçok taraftar grubu, Filistin'e destek vermek için protestolar düzenliyor. Örneğin, Celtic'in Yeşil Tugayı (Green Brigade), 30'dan fazla ülkede yapılan maçlarda "İsrail'e Kırmızı Kart Göster" pankartları açılması için çalışma yürütüyor. Bu çabalar, farklı dil, ırk ve dine sahip taraftarları bir araya getiriyor.

FIFA ve UEFA'nın Çifte Standardı Eleştiriliyor

Öte yandan, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 48 bini aşkın Filistinli'nin yaşamını yitirmesine sebep olan İsrail, spor organizasyonlarına katılmaya devam etti. Uluslararası spor kuruluşları ise, bu duruma göz yumarak İsrail takımlarına ve sporcularına herhangi bir yaptırım uygulamadı. FIFA ve UEFA'nın Ukrayna krizi sırasında Rusya'ya karşı aldığı sert önlemler, bu bağlamda dikkat çekiyor. FIFA, mayıs ayında Filistin Futbol Federasyonu'nun başvurusuna yanıt dahi veremedi.

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