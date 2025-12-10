Somaspor, Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor Deplasmanına Hazırlanıyor

Hazırlıklar sürüyor, hedef puan

Somaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 15. hafta mücadelesinde deplasmanda Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.

Zorlu bir süreçten geçen Manisa ekibi Somaspor, ligde tutunabilmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teknik Direktör Serkan Dokuz yönetiminde TFF Soma Belediyesi Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanlar, takımın kötü gidişatı sona erdirme hedefiyle devam ediyor.

Müsabaka, Aksaray Dağılgan Stadı'nda 12 Aralık Cuma günü saat 14.00'da başlayacak. Somaspor, bu zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı amaçlıyor.

Lig tablosunda Somaspor 6 puanla 16. sırada yer alırken, rakip 68 Aksaray Belediyespor 19 puanla 10. sırada bulunuyor.

