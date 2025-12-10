Köyceğiz'de Ödüllü Voleybol Turnuvası Başladı — 25 Takım, 15 bin TL Ödül

Köyceğiz’de Ödüllü Voleybol Turnuvası Başladı

25 takım, bir buçuk ay sürecek mücadele

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Köyceğiz Kaymakamlığı himayesinde ve Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Köyceğiz Voleybol Turnuvası, Mehmet Özkaya Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

Turnuvada 25 takım mücadele edecek ve karşılaşmaların süresi yaklaşık bir buçuk ay olarak planlandı. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara para ödülü verilecek: 1. olan takıma 15 bin TL, 2. olan takıma 10 bin TL, 3. olan takıma 5 bin TL.

İlk gün müsabakalarını Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve vatandaşlar izledi. Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "25 takımın mücadele edeceği ve yaklaşık bir buçuk ay sürecek olan "Köyceğiz Voleybol Turnuvası" müsabakalarında tüm takımlara başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Yerel sporun gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen turnuva, bölge takımları için hem rekabet hem de ödül fırsatı sunuyor.

