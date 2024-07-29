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Ali Sami Yen 73. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

Galatasaray Kulübü kurucusu Ali Sami Yen, 73. ölüm yıl dönümünde anma töreni ile yad edildi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 16:08
Ali Sami Yen 73. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

Ali Sami Yen'in Anısına

Galatasaray Kulübü'nün kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Sami Yen, vefatının 73. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Anma etkinliği, Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirildi.

Tören Detayları

Ali Sami Yen’in kabri başında yapılan anma törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüp Başkanı Metin Öztürk ve Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan katılım sağladı. Törende, Ali Sami Yen için Kuran-ı Kerim okunup dualar yapıldı.

Büyüklere Saygı

Ali Sami Yen'in ardından, Beşiktaş'ın unutulmaz başkanlarından Süleyman Seba'nın kabri de ziyaret edilerek dua edildi. Dursun Özbek, burada yaptığı açıklamada, "Her sene Ali Sami Yen abimizi anmak üzere Galatasaraylılar olarak buraya geliyoruz. Hem Ali Sami Yen hem de Süleyman Seba'yı, Türk futboluna katkı sağlayan büyüğümüzü andık. Ruhları şad olsun, ışıklar içinde uyusunlar. Bizim yapmamız gereken onları hiç aklımızdan çıkarmamak, anmak bizim görevimiz" şeklinde konuştu.

Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 73. yıl dönümünde Feriköy...

Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 73. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'nda anıldı. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek (ortada) ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (sağ 2) de katıldı.

Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 73. yıl dönümünde Feriköy...

Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 73. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'nda anıldı. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek (ortada) ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (sağ 2) de katıldı.

Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 73. yıl dönümünde Feriköy...

Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 73. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'nda anıldı. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek (ortada) ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (sağ 2) de katıldı.

Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 73. yıl dönümünde Feriköy...

Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 73. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'nda anıldı. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek (ortada) ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (sağ 2) de katıldı.

Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 73. yıl dönümünde Feriköy...

Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 73. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'nda anıldı. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek (ortada) ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (sağ 2) de katıldı.

Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 73. yıl dönümünde Feriköy...

Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 73. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'nda anıldı. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek (ortada) ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (sağ 2) de katıldı.

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