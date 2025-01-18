Aliağa Petkimspor, Bursaspor Yörsan'ı Farklı Geçti: 111-85

Aliağa Petkimspor'dan Etkileyici Galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta karşılaşmasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Bursaspor Yörsan ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda Aliağa Petkimspor, rakibini 111-85 gibi net bir skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

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Aliağa Petkimspor, bu galibiyetle ligdeki iddiasını sürdürürken, Bursaspor Yörsan ise zor bir haftayı geride bıraktı. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Aliağa, hem hücumda hem de savunmada etkili bir performans sergiledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında Bursaspor Yörsan ile Aliağa Petkimspor, TOFAŞ Arena'da karşılaştı. Bir pozisyonda Bursaspor Yörsan'dan Sarper David Mutaf (23) Aliağa Petkimsporlu Dotson (2) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında Bursaspor Yörsan ile Aliağa Petkimspor, TOFAŞ Arena'da karşılaştı. Bir pozisyonda Bursaspor Yörsan'dan Sarper David Mutaf (23) Aliağa Petkimsporlu Dotson (2) ile mücadele etti.