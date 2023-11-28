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Almanlar milli yıldıza gözünü dikti: 30 milyon Euro ödeyecek

Almanlar milli yıldıza gözünü dikti: 30 milyon Euro ödeyecek Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için Alman devi talip olurken milli futbolcu için 30 milyon euroluk bonservis bedeli talep edildi.