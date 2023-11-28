Almanlar milli yıldıza gözünü dikti: 30 milyon Euro ödeyecek

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için Alman devi talip olurken milli futbolcu için 30 milyon euroluk bonservis bedeli talep edildi.

Almanlar milli yıldıza gözünü dikti: 30 milyon Euro ödeyecek
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A Milli Futbol Takımının futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, başarılı performansıyla dikkatleri çekerken gelen haber üzerine Borussia Dortmund'un ara transfer için Fenerbahçe ile görüşmeler yapmaya başladığını açıkladı.

Ferdi kadıoğlu transferi

24 yaşındaki genç oyuncu 30 milyon euro bonservis talebi iletilerek Fenerbahçe'de 167 resmi maçta forma giyerek Kadıoğlu, bu mücadelelerde 15 gol atarak 20 asistlik katkıda bulundu. 

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