Alperen Şengün'le Rockets, Grizzlies'i Mağlup Etti

Şengün'ün Parlak Performansı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün, gösterdiği muhteşem performansla Houston Rockets'ı Memphis Grizzlies karşısında 119-115'lik galibiyete taşıdı. Şengün, maçta 32 sayı, 14 ribaunt, 5 asist ve 1 blok ile "double-double" yaparak dikkat çekti.

Rockets'ın Üst Üste Üçüncü Galibiyeti

Bu galibiyetle birlikte, Rockets üst üste üçüncü zaferini elde ederek Batı Konferansı'nda ikinci sıradaki konumunu korudu. Grizzlies ekipinde ise Ja Morant 27 sayı atarken, Jaren Jackson da 21 sayı katkısı yaptı.

Cavaliers’tan 12. Galibiyet

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors'ı konuk ettiği maçta 132-126'lık sonuçla galip gelerek serisini 12 maça çıkardı. Cavaliers'ta Darius Garland, kaydettiği 40 sayıyla kendi sezon rekorunu kırarken, Jarrett Allen ise 18 sayı ve 15 ribaunt ile oynadı. Raptors cephesinde Scottie Barnes 24, Chris Boucher ise 23 sayı kaydetti.

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