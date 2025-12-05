Leroy Sane, Galatasaray formasıyla Trendyol Süper Lig'de 5. golünü attı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, evinde Samsunspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekibin ilk golünü Alman futbolcu Leroy Sane kaydetti.

Maç ve golün detayları

Müsabakanın 8. dakikasında, Lucas Torreira'nın ara pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Sane, çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skor 1-0 oldu.

29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde de gol atmıştı; bu sayıyla üst üste 2. ve toplamda 5. gol sevincini yaşadı.

Ayrıca Sane, Victor Osimhen'in 29. dakikada attığı golde asist yapan isim oldu.

Saha süresi

Maça 11'de başlayan Leroy Sane, müsabakada 90 dakika sahada kaldı.

