Leroy Sane, Galatasaray formasıyla Trendyol Süper Lig'de 5. golünü attı

Leroy Sane, Samsunspor karşısında 8. dakikada skoru açtı; üst üste 2., ligde 5. golünü kaydetti ve Osimhen'in 29. dakikadaki golünde asist yaptı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 22:29
Leroy Sane, Galatasaray formasıyla Trendyol Süper Lig'de 5. golünü attı

Leroy Sane, Galatasaray formasıyla Trendyol Süper Lig'de 5. golünü attı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, evinde Samsunspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekibin ilk golünü Alman futbolcu Leroy Sane kaydetti.

Maç ve golün detayları

Müsabakanın 8. dakikasında, Lucas Torreira'nın ara pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Sane, çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skor 1-0 oldu.

29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde de gol atmıştı; bu sayıyla üst üste 2. ve toplamda 5. gol sevincini yaşadı.

Ayrıca Sane, Victor Osimhen'in 29. dakikada attığı golde asist yapan isim oldu.

Saha süresi

Maça 11'de başlayan Leroy Sane, müsabakada 90 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY ALMAN FUTBOLCUSU LEROY SANE, SAMSUNSPOR MAÇIYLA BİRLİKTE TRENDYOL SÜPER LİG'DE ÜST...

GALATASARAY ALMAN FUTBOLCUSU LEROY SANE, SAMSUNSPOR MAÇIYLA BİRLİKTE TRENDYOL SÜPER LİG'DE ÜST ÜSTE 2, TOPLAMDA DA 5. GOLÜNÜ KAYDETTİ.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Köyceğizli Güreşçi Kızlar Kuşadası'nda 6 Birincilikle Döndü
2
Milli Güreşçi Kerem Kamal, Avrupa Şampiyonasında Altın Madalyayı Kazandı
3
Galatasaray'da Maç Sonu Coşkusu: Arda Ünyay Tribünde Üçlü Çektirdi
4
2026 Dünya Kupası: Türkiye'nin Muhtemel Rakipleri ve Grup Detayları
5
Leroy Sane, Galatasaray formasıyla Trendyol Süper Lig'de 5. golünü attı
6
Victor Osimhen 11 gole ulaştı: Samsunspor'a çift gol
7
Galatasaray, Evindeki Yenilmezliğini 26 Maça Çıkardı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi