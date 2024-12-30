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Alperen Şengün'ün Double-Double Performansı Rockets'a Yetmedi

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün etkileyici performansına rağmen Miami Heat'e 104-100 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 10:18
Alperen Şengün'ün Double-Double Performansı Rockets'a Yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Miami Heat ile oynadığı maçta gösterdiği double-double performansı ile öne çıkmasına rağmen, takımı 104-100'lük skorla mağlup oldu.

NBA'de toplamda 6 maçla devam eden mücadelede, Rockets'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen karşılaşmada Alperen, yaklaşık 35 dakika sahada kalarak 18 sayı, 18 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blokla dikkat çekti. Rockets'ta Dillon Brooks 22, Jalen Green ise 19 sayı kaydetti.

Rockets, bu sonuçla Batı Konferansı’nda 21 galibiyet 11 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Öte yandan Miami Heat, sezonun 16. galibiyetini alırken Tyler Herro 27 ve Nikola Jovic 18 sayı üretti.

Thunder'dan Üst Üste 11. Galibiyet

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, sahasında Memphis Grizzlies’i 130-106 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetini elde etti. Ev sahibi takımda Shai Gilgeous-Alexander 35 ve Ajay Mitchell 17 sayıyla galibiyetin mimarları oldu. Grizzlies'de Desmond Bane 22, Jay Huff ise 17 sayı yalnızca kaydetti ancak bu sezon 11. yenilgisini önleyemediler.

Maç Sonuçları

  • Orlando Magic-Brooklyn Nets: 102-101
  • Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 107-136
  • Boston Celtics-Indiana Pacers: 114-123
  • Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 130-106
  • Houston Rockets-Miami Heat: 100-104
  • Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 112-110

Bu sonuçlarla ligdeki mücadeleler devam ederken, oyuncuların performansları ve takımların sıralamadaki yerleri dikkatle takip edilmeye devam ediyor.

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