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Altay Bayındır umutlarını yitirdi: Premier Lig'de...

Altay Bayındır maçlara çıkamıyor! Ümidi tükenmek üzere. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 20.02.2024 00:11
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 00:11
Altay Bayındır umutlarını yitirdi: Premier Lig'de...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiltere Premier Lig'de beklediği şansı bir türlü bulamıyor. 25 yaşındaki milli kaleci, A Millî Takım'ın kalesini koruyarak büyük beklentilerle transfer olduğu kulüpte, Menajer Erik ten Hag'ın güvenini kazanmakta zorlanıyor.

Manchester United, son dönemde ligde gösterdiği çıkışla dikkat çekiyor. Son beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik elde eden Kırmızı Şeytanlar, Altay Bayındır'ın beklediği fırsatı bulmasını daha da zorlaştırıyor. Ekip, Luton Town deplasmanında Rasmus Höjlund'un iki golüyle 2-1 galip gelirken, Altay Bayındır ise maçlarda forma giyme şansını bir türlü bulamadı.

altay bayındır

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Altay, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle kaleyi devralma umudunu taşısa da, sadece FA Cup'ta Newport'a karşı forma giyebildi. Ancak Onana'nın dönüşüyle birlikte Altay Bayındır'ın ilk 11'e dönmesi oldukça zor görünüyor. United'ın son dönemdeki yükselişi, millî kalecinin umutlarını iyice azalttı.

Takımın asıl kalecisi Andre Onana, Luton Town maçının ardından yaptığı açıklamada, "İyi ve kötü anlarda birlikte olmamız gerektiğini biliyorsunuz. İşler iyi gitmese bile birbirimize yardım etmeliyiz" dedi. Ancak Altay Bayındır için durum pek iç açıcı değil. Manchester United, Premier Lig'in 26. haftasında 24 Şubat Cumartesi akşamı Fulham ile karşılaşacak. Altay Bayındır'ın ise henüz ilk 11'e çıkma umudu belirsizliğini koruyor.

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