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Altın Madalyalı Kick Boksçu Kardeşlerden Yeni Şampiyonluk Hedefi

Kick boks dünyasının altın madalyalı kardeşleri, hedeflerini Avrupa ve dünya şampiyonluğu olarak belirledi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:26
Altın Madalyalı Kick Boksçu Kardeşlerden Yeni Şampiyonluk Hedefi

Altın Madalyalı Kick Boksçu Kardeşlerden Yeni Şampiyonluk Hedefi

Antalya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Akaltun kardeşler, yeni başarılar peşinde koşuyor. Muhittin (17) ve Fatma Nursev Akaltun (19), kendi kategorilerinde şampiyonluk yaşarken, bu başarıyı birlikte elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Baba Desteğiyle Başarılı Kariyer

Kick Boks Milli Takımı antrenörü olan babaları Murat Akaltun'un yönlendirmesiyle spora adım atan kardeşler, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu unvanlarına sahip. Antalya'da kazandıkları son kezki başarıla, hem bireysel hem de ortak kariyerlerinde yeni bir sayfa açtı.

Tarih Yazdılar

Muhittin Akaltun, ablasıyla aynı sporu yapmanın kendisine avantaj sağladığını belirtti. "İkimiz de Türkiye şampiyonu olduk. Bu bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Önümüzdeki şampiyonalarda da başarılı olmak istiyorum," dedi. Fatma Nursev Akaltun ise bu tür bir başarıyı elde etmenin nadir olduğunu ifade ederek, "Kardeşimle aynı spor dalında olmak benim için büyük bir avantaj. Antrenmanlarımıza birlikte devam ediyoruz," şeklinde konuştu.

Baba Murat Akaltun'ın Gururu

Baba Murat Akaltun, çocuklarının elde ettiği başarıların kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. "İki kardeş olarak aynı şampiyonada şampiyon olmaları çok nadir. Hedefimiz, birlikte Avrupa veya dünya şampiyonalarında bayrağımızı dalgalandırmak," diyerek genç sporcuların spora yönlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Akaltun kardeşler, ilerleyen süreçte **Avrupa** ve **dünya şampiyonası** hedeflerini gerçekleştirmek için azimle çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde...

Antalya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde altın madalya kazanan Muhittin (17) ve Fatma Nursev Akaltun (19), yeni şampiyonluklara birlikte uzanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde...

Antalya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde altın madalya kazanan Muhittin (17) ve Fatma Nursev Akaltun (19), yeni şampiyonluklara birlikte uzanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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