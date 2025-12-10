Pazarlar Spor Lisesi'nde Oryantiringde Milli Forma Sevinci

Kütahya’nın Pazarlar ilçesindeki Pazarlar Spor Lisesi, oryantiring branşında geleceğin milli sporcularını yetiştirme hedefinde önemli bir adım attı. Okul bünyesinde oluşturulması planlanan Oryantiring Takımı için düzenlenen seçmelerde dereceye giren öğrencilere törenle ödülleri verildi.

Seçmeler ve ödül töreni

Okulda gerçekleştirilen seçmelerde öğrenciler zorlu parkurlarda mücadele etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda üstün başarı gösteren öğrenciler takımın ilk birincileri olarak belirlendi. Birinciliği kazanan Medine Nur Gökçen ve Melih Tan, Pazarlar Spor Lisesi'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Törenin en anlamlı anı, milli sporcu Ahmet Polat tarafından hediye edilen A Milli Takım formalarının öğrencilere takdim edilmesi oldu. Formaların genç sporculara verdiği heyecan ve motivasyon dikkat çekti.

Okul yönetimi ve gelecek hedefleri

Okul yönetimi, Oryantiring Takımının kurulmasına sağladığı katkılar ve öğrencilere verdiği anlamlı destek nedeniyle Ahmet Polat'a teşekkür etti. Pazarlar Spor Lisesi Müdürü ve Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Başkanı Muammer Gökalp ise, "Ahmet Polat, öğrencilerimiz için önemli bir rol modeldir. Kendisinin hediye ettiği Milli Takım formaları, sporcularımızın motivasyonunu artıracak ve onlara ay-yıldızlı formayı giyme hedefi için ilham verecektir" ifadelerini kullandı.

Pazarlar Spor Lisesi Oryantiring Takımının genç sporcularının önümüzdeki dönemde bölgesel ve ulusal yarışmalarda okullarını ve ilçelerini en iyi şekilde temsil etmeleri bekleniyor.

