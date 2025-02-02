Altınordu, Yatılı Oyuncu Barındırmama Kararı Aldı

Altınordu, Yatılı Oyuncu Barındırmama Temelinde Yeni Karar Aldı

Altınordu Futbol Kulübü, Bolu-Kartalkaya yangını sonrası aldığı bir kararla artık yatılı oyuncu barındırmayacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bolu-Kartalkaya yangını faciası sonrası, Altınordu FK olarak yatılı oyuncu barındırmama kararı almış bulunuyoruz." denildi.

Aile İmkanları Değerlendirilecek

Açıklamada, yatılı olarak futbol eğitimine devam eden oyuncuların, ailelerinin İzmir'de ikamet imkanı sağlaması şartıyla kulüpteki eğitimlerine devam edebileceği vurgulandı. Aileleri İzmir'de ikamet edemeyen oyuncular ise, futbol eğitimlerine başka kulüplerde devam etmeleri için gerekli desteklerin sağlanacağı ifade edildi.